L’isola dei famosi, la confessione di Cecchi Paone e Antolini: "In Honduras abbiamo fatto l’amore"

In seguito al suo ritiro da “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi a causa di un picco pressorio, Paolo Noise ha voluto raccontare alcuni dettagli in merito alla sua avventura in Honduras. E tra una chiacchierata e l’altra ai microfoni di “Lo Zoo di 105”, il conduttore radiofonico racconta di alcuni momenti intimi vissuti da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

In merito al presunto rapporto intimo vissuto da Alessandro e Simone il conduttore ha svelato: “Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano”.

La verità di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Intervistati da “Isola Party“, lo spin-off de “L’isola dei famosi” condotto da Andrea Dianetti insieme a Giorgia Palmas in cui si parla dell’avventura dei naufraghi in Honduras, Alessandro Cecchi Paone insieme a Simone Antolini hanno confermato le voci messe in giro da parte di Paolo Noise ringraziando alcuni dei concorrenti presenti sull’isola.

“Sì, era puro sesso notturno“, ha confermato Simone Antolini, come riportato testualmente dal sito “TGCom24” per poi aggiungere: “Voglio dire che questa cosa è stata usata male. Innanzitutto non l’abbiamo fatto davanti a tutti, ma eravamo dall’altra parte della spiaggia. Erano le quattro di mattina“.

Scendendo in campo per difendere il suo giovane fidanzato, Alessandro Cecchi Paone ci tiene a ringraziare alcuni naufraghi che hanno permesso a entrambi di avere un po’ di intimità in Honduras: “Posso dire di più, Paolo, Marco, Pamela e i Jalisse ci hanno organizzato una alcova in una spiaggetta dietro a degli scogli perché avevano capito che noi avevamo bisogno di un momento di intimità anche fisica. Hanno organizzato tutto loro e noi gli siamo molto grati“.