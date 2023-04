L’Isola dei famosi, la confessione di Alessandro Cecchi Paone: "Mediaset mi ha voluto per portare un po’ di cultura"

Alessandro Cecchi Paone e il giovane fidanzato Simone Antolini sono tra i concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi. La coppia ha fatto discutere molto nelle scorse settimane per via della loro enorme differenza d’età, ma al momento la storia d’amore sembra che stia andando a gonfie vele.

Intanto il giornalista, ospite spesso nei programmi Mediaset, ha svelato il motivo dietro la partecipazione nel reality show in Honduras. Secondo Cecchi Paone la rete lo avrebbe contattato con l’unico motivo di portare un po’ di cultura in Honduras, e proprio per questo motivo ci tenevano molto a inserirlo nel cast.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone su “L’isola dei famosi”

“Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi” ha rivelato il giornalista al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti per poi aggiungere: “Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”.

Nelle scorse settimane invece Alessandro Cecchi Paone aveva rilasciato un’altra intervista, questa volta al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali. In questa circostanza ha spiegato di essere partito in coppia insieme a Simone con l’unico per veicolare un bel messaggio di inclusione e sottolineare come la differenza di età non sia per forza un ostacolo.

“Per veicolare un bel messaggio di inclusione, per dimostrare che nelle coppie la differenza d’età non limita ma valorizza. E mostrare il nostro rapporto senza filtri“ aveva rivelato a “Tv Sorrisi e Canzoni” per poi parlare delle possibili mancanze dopo il suo sbarco in Honduras: “L’ambiente domestico e le comodità. Che esperienze simili a L’Isola ho vissuto in passato? I vari viaggi con La macchina del tempo e la mia precedente partecipazione a questo reality nel 2012″.