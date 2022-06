L’isola dei famosi, la bomba di Guendalina Tavassi: "Edoardo è innamorato perso di Soleil"

Ascolta questo articolo

L’ingresso di Soleil Sorgè e Vera Gemma, che durante la scorsa diretta di lunedì de “L’isola dei famosi” sono state soprannominate “Le piratesse”, potrebbe portare degli importanti colpi di scena. Le due ospiti, come dichiarato dalla stessa Ilary Blasi, sbarcheranno in Honduras con l’obbiettivo proprio di scombussolare i piani dei naufraghi.

Tra l’altro, durante la clip di presentazione e nella breve chiacchierata avvenuta in collegamento proprio con la conduttrice, Soleil e Vera hanno dimostrato di avere pochissime cose in comune. Quindi gli autori potrebbero approfittare di questo rapporto piuttosto freddo e distaccato per creare delle nuove dinamiche.

Edoardo Tavassi innamorato di Soleil Sorgè

Intanto Soleil, una delle protagoniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, sta iniziando già ad attirare su di se, in maniera del tutto involontaria, le prime notizie di gossip. Guendalina Tavassi, intervistata da Barbara D’Urso durante l’ultima diretta di “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5, ha dichiarato come il fratello Edoardo sia davvero cotto dell’italoamericana, e con questo suo ingresso potrebbe dimenticare il flirt con Mercedesz Henger nel giro di poche ore.

L’ex volto di “Uomini e Donne”, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, inizia spezzando parzialmente una lancia a favore della figlia di Eva Henger: “Certo che mi piace Mercedesz. Però devo ammettere che non mi fido molto di lei. Prima perché si era dichiarata subito innamorata. Adesso anche perché dice che le piace tanto mio fratello anche da rasato e con il ciuffetto dietro”.

Questo però non potrebbe bastare con l’ingresso nella prossima diretta di lunedì di Sole: “Poi c’è una cosa che potrebbe compromettere tutto. Perché dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil. Sì Edo è innamorato perso di Soleil e sono terrorizzata. Lui non sa ancora che lei arriverà presto a L’Isola. Perché credo che lei entri lunedì prossimo e lui non se lo immagina”.