"L’isola dei famosi", Kikò Nalli farà parte del cast? Parla l’hair stylist

I motori sono belli caldi, certo c’è ancora da fare ma la prossima edizione de “L’isola dei famosi” è pronta per andare in onda. Salvo imprevisti dell’ultimo momento, lunedì 8 marzo partirà il reality show della sopravvivenza. Ilary Blasi ha sostituito Alessia Marcuzzi al timone del programma, nulla è ancora certo su chi ricoprirà il ruolo di inviato, mentre diverse voci si rincorrono sui nomi dei vip che partiranno alla volta dell’Honduras.

Se Asia Argento ha pubblicamente dato forfait, anche la partecipazione di Gerrison e Jil Cooper si è complicata. Un altro nome che nelle ultime ore è uscito fuori, è quello di Kikò Nalli. L’hair stylist, ex marito di Tina Cipollari, è uscito allo scoperto spiegando se parteciperà o meno nelle vesti di naufrago, alla nuova edizione de “L’isola dei famosi”.

Dopo l’esperienza vissuta nel “Grande Fratello” di Barbara D’Urso, dove conobbe e si innamorò della sua ex compagna, Ambra Lombardo, Kikò si è detto pronto ad accettare anche la sfida “Isola dei famosi” qualora Ilary Blasi dovesse chiamarlo. Intervistato dal magazine “Nuovo”, Nalli ha dichiarato: “Se Ilary mi chiamasse, accetterei sicuramente il suo invito. Per me sarebbe una rivincita perché potrei mostrarmi al pubblico nella nuova veste dell’uomo di mare“.

In realtà, sembrerebbe che non si tratti solo di voci di corridoio, ma qualche contatto tra l’hair stylist e la produzione del reality show, c’è stato veramente. A tal proposito, Kikò ha ammesso: “Per ora c’è stato qualche avvicinamento, ma nulla di più“. Dunque, si tratta solo di un contatto, nulla di concreto ma che potrebbe diventarlo nelle prossime settimane.

Sicuramente, a detta di Nalli, partecipare al reality rappresenterebbe una vera e propria sfida con sé stesso nonché una curiosità nel vedere come riuscirebbe a convivere con altre persone, in una situazione così estrema. Cosa porterebbe l’ex marito della Cipollari sull’isola? “Porterei pettine e forbici, visto che non posso avere con me i miei figli“. La Blasi è avvisata, Kikò Nalli partirebbe anche subito.