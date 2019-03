L’Isola dei Famosi, Kaspar Capparoni sotto accusa: "Non mi fido delle donne"

Non sono mancati le polemiche durante l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La conduttrice, insieme ad Alda D’Eusanio e Alba Parietti, è andata ad analizzare alcune dichiarazioni dell’attore Kaspar Capparoni ritenute maschiliste.

Nelle ultime due settimane l’ex protagonista di “Rex” si ritrova su “L’Isola che non c’è” dopo essere stato televotato dal pubblico da casa, ma nonostante questo riesce a mostrare la forza del proprio carattere. Attualmente resta ancora uno dei favoriti per trionfare nel reality show di Canale 5.

Le parole di Kaspar Capparoni

L’attore, nell’ultima puntata, ha fatto parlare per le dure accuse rivolte a Marina La Rosa: “E’ una caz*ara. Ha detto che le ho raccontato delle cose, ma io non ci ho mai parlato. Queste sono cose che si dicono tra uomini, e con tutto il rispetto per Alda, Alba, Alessia, ma io non mi fido delle donne. Io mi fido solo degli uomini, ma quelli veri”.

Alda D’Eusanio ha immediatamente approfittato di queste parole attaccando duramente Kaspar Capparoni: “Che donne hai frequentato? Non ti fidi nemmeno di tua moglie, tua mamma”. E anche Alba Parietti lancia una frecciatina all’attore: “Il tuo atteggiamento è tipico della mente mentole! Se non ti fidi delle donne è un problema tuo… ma se non ti fidi di me, fai benissimo!”.

Kaspar Capparoni cerca di ritrattare le sue parole, ma non riesce a convincere le due opinioniste. A calmare i toni ci pensa la conduttrice Alessia Marcuzzi, rivelando che non si fida solamente di Marina La Rosa. Infine, sfida ironicamente l’attore a biliardo per vedere chi vince la sfida. La bufera però non si è placata, in particolar modo sui social network, dove non sono mancate delle accuse molto pesanti.