L’Isola dei Famosi, Kaspar attacca gli altri naufraghi e la leader Soleil: "Ragazzi se dovesse vincere lei tremate"

Solamente ieri sera lunedì 11 marzo 2019 abbiamo assistito ad una nuova diretta de L’Isola dei Famosi 2019 dove anche la conduttrice Alessia Marcuzzi ha voluto, finalmente, chiedere scusa a Riccardo Fogli dopo la querelle avvenuta con Corona. Proprio il cantante sembra aver instaurato un bellissimo rapporto con la leader Soleil che invece non sembra entrare in simpatia a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni.

A tal proposito proprio nel daytime in onda oggi 12 marzo 2019 su Canale5, i telespettatori affezionati al programma hanno potuto vedere un fuorionda di Kaspar Capparoni contro Soleil Sorge avvenuto durante la puntata di ieri e soprattutto sulla discussione nata a causa del cibo. I due “sospesi” infatti sono stati accusati di non aver diviso il pescato con gli altri naufraghi e proprio per questo se la sono presa con Soleil.

“Il leader di che? Della fascetta che le hanno dato. Perché di leader non ha niente. Ma che si è guadagnata!” ha infatti chiosato l’attore visibilmente irritato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In difesa dell’ex di Luca Onestini però è arrivato proprio Riccardo Fogli che, dopo aver intrapreso con Jeremias Rodriguez un rapporto molto forte, ha sottolineato le regole del gioco.

“Non è un gioco, i giochi non sono fatti con i sentimenti e con le persone. È un’avventura, non è un gioco” ha continuato Kaspar ricevendo anche il supporto da parte di Marina La Rosa che ha ribadito il fatto che Soleil non piace a nessun naufrago ma purtroppo Riccardo le è affezionato. Consapevole del rapporto tra Fogli e la Sorge, Kaspar ha continuato a ribadire il suo pensiero senza però convincere gli altri.

E’ stato a questo punto che Capparoni ha puntato il dito anche contro gli altri naufraghi e, quasi a volerli mettere in guardia, ha asserito “Voi avete detto no no Kaspar, lei ha detto ‘Perché a meno?’. E questa fa la leader? Ragazzi tremate, se dovesse vincere lei tremate”. Per il momento i due “sospesi” sono ritornati su L’Isola che non c’è e non devono fare i conti con gli altri che invece devono subire ancora la leader Soleil Sorge.