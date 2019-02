L’Isola dei Famosi, John Vitale si ritira: "Non è un abbandono bensì un traguardo"

Il caso di John Vitale ha fatto molto discutere in queste settimane. Il naufrago, uscito dal format di “Saranno Isolati“, viene accusato di bullismo nei confronti di Barbara D’Urso, conduttrice di “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque“. Su Facebook, il 33enne ha fatto delle accuse molto pesanti nei confronti di “Barbarella“.

Per questo gesto, John Vitale durante la seconda puntata de “L’Isola dei Famosi” è stato attaccato duramente da parte della conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha infatti dichiarato che, se fosse per lei, il ragazzo sarebbe già stato espulso dal reality show. Il 33 alla fine non è stato squalificato dal gioco, ma tuttavia ha voluto annunciare il suo ritiro dalla trasmissione.

Il ritiro di John Vitale

La trasmissione inizia proprio con Alessia Marcuzzi che parla di questo abbandono da parte di John: “Il televoto è stato annullato e non c’è più. Il motivo è che John Vitale, il concorrente del quale si è tanto parlato ha deciso di ritirarsi. Lui ha anche registrato un confessionale con le sue motivazioni. John ha già lasciato l’isola. Il televoto però è stato riaperto tra le due ragazze di Saranno Isolani”

In seguito, viene mostrato il videomessaggio di John Vitale dove si giustifica sul suo ritiro: “Ho preso una decisione che non è un abbandono bensì un traguardo. A casa ho lasciato persone che hanno bisogno di me più che io di stare qua. Le parole di Alessia non mi hanno ferito, ma mi hanno aiutato a riflettere. Mi è servito a crescere. Ho capito la lezione, chiedo scusa e spero di poter fare le scuse di persona a Barbara d’Urso”.

La situazione di John Vitale al di fuori dall’Honduras, al momento, non è delle migliori. Barbara D’Urso ha infatti deciso di agire in via legali nei suoi confronti, confermando questo suo gesto durante l’ultima puntata di “Domenica Live“. La conduttrice giustifica il suo gesto rivelando che vuole continuare a portare avanti la sua battaglia contro la violenza sulle donne.