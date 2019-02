L’Isola dei Famosi, Jo Squillo triste ripensa ai genitori scomparsi recentemente: "Brutto periodo"

Jo Squillo è diventata finalmente una concorrente ufficiale a L’Isola dei Famosi e domenica 3 febbraio 2019, assieme a Stefano Bettarini, ha potuto raggiungere i colleghi in Honduras. Un periodo molto difficile per la cantante che nel giro di un mese ha perso entrambi i genitori e questo sicuramente ha messo in discussione la sua vita.

La naufarga, come Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, ha deciso ugualmente di partire per elaborare il suo lutto staccandosi da tutto e da tutti ma dal momento che sull’Isola c’è anche molto tempo per riflettere, Jo ha dovuto fare per forza i conti con il suo dolore. Sfogandosi con Marina La Rosa la cantante non ha saputo trattenere le lacrime e nella commozione ha spiegato la sua sofferenza.

“Speravo di vivere un’esperienza magnifica, poi ovviamente ci sono degli imprevisti. Sto passando un brutto periodo, di abbandono, perdere due genitori in un mese è stata molto tosta. L’isola però è una bella esperienza, per passare questo momento di sofferenza con tanto amore” ha infatti confessato la Squillo anche durante il daytime andato in onda oggi 6 febbraio 2019 su Canale 5.

Gli altri colleghi naufraghi hanno cercato in ogni modo di confortarla anche se è stato molto difficile per lei decidere ugualmente di partire per l’Honduras subito dopo aver detto addio ad entrambi i suoi genitori. Fortunatamente la cantante ha saputo anche portare momenti di assoluta leggerezza ma soprattutto facendo molto divertire i colleghi presenti assieme a lei su l’Isola.

Infatti ieri 5 febbraio 2019 durante il daytime, Jo ha deciso di fare un bel bagno rilassante privandosi del pezzo di sopra del suo bikini per sentirsi in equilibrio con la natura. Sicuramente questo siparietto non è sfuggito ai tanti affezionati del reality che hanno immediatamente voluto commentare negativamente la sua performance in Honduras.