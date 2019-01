L’Isola dei Famosi, Jo Squillo svela il motivo della sua assenza al reality: "Ho perso i genitori in poche settimane"

Jo Squillo, che doveva partire assieme ai naufraghi purtroppo non ha potuto aggregarsi al gruppo rinunciando così alla possibilità di partecipare a L’Isola dei Famosi 2019 che, come ben sappiamo, ha esordito con la prima puntata ieri giovedì 24 gennaio 2019. La produzione dell’Isola aveva già reso noto che la cantante non sarebbe stata presente per un “problema famigliare” ma solo oggi si apprende il motivo di tale decisione.

E’ proprio Novella 2000 a svelare purtroppo cosa è capitato a Jo ovvero la perdita di entrambi i genitori nell’arco di poche settimane. “Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa” ha infatti spiegato in lacrime la cantante al settimanale seguitissimo diretto da Roberto Alessi. “Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus” ha infatti svelato ancora Jo Squillo.

Dopo la perdita delle mamma 80enne, Jo si è dovuta occupare personalmente del padre 90enne ma purtroppo lo stesso ha subito un malore solamente alcuni giorni fa e quello che al momento si presentava come un problema di salute lieve si è rivelato invece molto più grave ed importante. Proprio mentre la Squillo aveva preparato tutto per imbarcarsi per l’Honduras ha saputo che il padre l’aveva purtroppo lasciata.

Dopo un matrimonio durato per ben 60 anni, i genitori di Giovanna Coletti hanno deciso anche di abbandonarla a sole poche settimane di distanza lasciandola nella disperazione più totale. La stessa Jo è però convinta che grazie al proprio lavoro e alla sua partecipazione al reality riuscirà a superare quanto successo nei giorni scorsi.

Dunque una volta sistemate le consuete questioni in Italia, la cantante raggiungerà i suoi colleghi naufraghi ed entrerà di diritto in gioco. “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande” ha infatti svelato la cantante. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata de L’Isola dei Famosi per saperne certamente di più.