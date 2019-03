L’Isola dei Famosi: Jo Squillo si ritira per un infortunio al piede

L’ultimo daytime andato in onda de “L’Isola dei Famosi” porta delle notizie poco positive ai telespettatori. Infatti, dopo il ritiro di Youma Diakite e John Vitale, a questa lista ora si aggiunge Jo Squillo. La cantante ha iniziato il suo percorso in trasmissione subito in salita, poiché dovette saltare la prima puntata a causa di un grave lutto familiare.

Con il tempo la donna riesce ad alzare la testa, integrandosi con il gruppo e creando alcune dinamiche con alcuni naufraghi di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“. In questi giorni, Alvin ha comunicato agli altri che Jo Squillo ha dovuto abbandonare momentaneamente Playa Uva. Il motivo del suo malore non viene rivelato subito, ma in molti ritengono sia stata male per la morte del padre.

L’addio della cantante

In realtà, Jo Squillo ha voluto smentire di essersi ritirata a causa di un contraccolpo psicologico. La cantautrice rivela infatti che si è rotta l’astragalo, un osso breve del piede situato nel tarso, e i medici le hanno imposto un riposo di almeno quattro settimane continuando le sue cure in Italia.

Jo comunica il suo ritiro agli altri naufraghi con una breve clip mostrata alla leader della settimana: “Ciao Soleil, purtroppo ti devo dare la notizia che la mia avventura all’Isola dei Famosi finisce qua, ma finisce soprattutto il mio percorso. Quindi mi sento serena, anche se i dottori mi hanno dato quattro settimane per questa rottura dell’astragalo. Devo dire grazie a tutti voi perché mi avete fatto fare un percorso meraviglioso, ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa”.

Soleil Sorge, una volta ritornata a Playa Uva, comunica la notizia agli altri naufraghi. A rimanere più scossa nell’ascoltare le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è Sarah Altobello: “Per me è un duro colpo, era una sorella, mi confortava, mi consigliava, mi mancherà molto”.