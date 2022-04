L’isola dei famosi, Jeremias Rodríguez si ritira: "Non mi piacciono i reality"

Il percorso di Jeremias Rodríguez a “L’isola dei famosi” è stato piuttosto travagliato. Il fratello di Cecilia, nel corso delle settimane, ha fatto più discutere per i suoi commenti negativi nei confronti degli altri naufraghi, in particolar contro Nicolas Vaporidis, che per le sue buone azioni.

L’influencer non è mai riuscito ad ambientarsi in Honduras nonostante abbia già partecipato un paio di anni fa entrando ai tempi insieme alla sua fidanzata Soleil Sorgé. Dopo aver svelato più volte sue intenzioni di abbandonare la trasmissione, durante la puntata del 18 aprile passa direttamente ai fatti.

L’addio di Jeremias Rodríguez

Jere, dopo aver perso al televoto, sbarca a Playa Sgamada e quindi incontra nuovamente il padre Gustavo. Qui però esprime il suo desiderio di abbandonare il programma: “Voglio tornare a casa e ho bisogno di vedere la mia compagna, non ce la faccio più. Sono sicurissimo, ci hanno provato tutti a convincermi a rimanere ma voglio tornare”.

Successivamente rivela di aver accettato questa proposta solamente per far felice il papà: “Il mio scopo è stato quello di portare mio padre. Io ho fatto già due reality. Non ho mai vissuto di questo. Questo è un mondo che non mi piace. Chi mi conosce lo sa. Sai quante cose non ho portato avanti. Sarà una in più che non ho finito. La mia vita è bellissima. Questa esperienza mi ha dato tanto. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa. Vedete il mio sorriso, è quello di una persona che non ha problemi”.

Ascoltate queste parole, arriva dagli studi la frecciatina di Vladimir Luxuria, che gli sottolinea come sia riconosciuto solamente per aver partecipato ai reality show. Nicola Savino invece, con la sua solita ironia, afferma che è pronto a dire di odiare questo tipo di trasmissioni anche il prossimo anno a “Temptation Island”.