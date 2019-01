L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez rischia di non far parte del cast a causa di una frattura alla mano

Ormai è tutto pronto per l’inizio de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Nelle ultime ore, grazie ad alcune anticipazioni svelate dal settimanale “Spy” e dal sito “Blogo“, abbiamo avuto anche l’opportunità di conoscere i diciotto naufraghi che sbarcheranno sull’isola in Honduras per mettersi in gioco.

Secondo le ultime notizie, il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, rischierebbe di non sbarcare sull’isola. I motivi non sono legati al suo carattere esuberante, ma ad una possibile frattura. La notizia, svelata da “Blogo”, per il momento non è ancora confermata da parte degli autori del programma.

Il presunto infortunio di Jeremias Rodriguez

Il sito “Blogo” annuncia così la notizia dell’infortunio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Per Jeremias Rodriguez l’avventura in Honduras potrebbe non iniziare. Pare infatti che il fratello di Belen si sia fratturato una mano in circostanze ancora poco chiare. Questo infortuno potrebbe precludergli la possibilità di partecipare al reality show made in Honduras”.

Questo, oltre a stoppare il desiderio di Jeremias Rodriguez di sbarcare in Honduras, sembra che metta in difficoltà anche gli autori. Infatti, sempre secondo “Blogo”, la trasmissione non avrebbe ancora nessun sostituto per lui: “Al momento la produzione non avrebbe ancora pensato ad un rimpiazzo e la situazione è in piena evoluzione”. Con tutta probabilità quindi vogliono avere notizie più certe sul suo stato di salute.

Per il momento quindi, escludendo clamorosi colpi di scena, il cast sarebbe composto da: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Paolo Brosio, Alvin, Taylor Mega, Jo Squillo, Luca Vismara, Marina La Rosa, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Viktorija e Virginia Mihajlovic e Abdelkader Ghezzal, mentre un altro naufrago verrà scelto durante “Saranno Isolani“, uno spin-off de “L‘Isola dei Famosi“.