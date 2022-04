L’isola dei famosi, Jeremias Rodríguez parla del figlio di Cicciolina e fa infuriare Vladimir Luxuria: "Vergognatevi"

L’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 7 aprile, sta facendo discutere per il duro battibecco tra Jeremias e Ilona Staller (in arte Cicciolina). Il tutto inizia quando la famiglia Rodríguez, tra cui ovviamente il papà Gustavo, accusano l’ex attrice a luci rosse di non fare nulla di concreto in Honduras.

La naufraga, come riportato testualmente da “Fanpage”, crolla in lacrime di fronte alle loro dure accuse, rivelando di aver ascoltato da loro soltanto delle affermazioni piene di cattiveria. Tra l’altro è rimasta molto delusa dall’atteggiamento tenuto da Gustavo in questi giorni, giacché le avrebbe detto di non darla più a mangiare.

Gustavo cita il figlio di Cicciolina e fa arrabbiare Vladimir Luxuria

Nel filmato mostrato durante la diretta da Ilary Blasi si vede come i Rodríguez, e in particolar modo Jeremias, invitano Ilona a pensare di più a Jeff: “Non ti permettere di parlare di mio figlio perché potrei anche incaz**rmi di brutto” afferma con una certa delusione la naufraga: “Ma come ti permetti?”.

Vladimir Luxuria, che prende parola dallo studio, si scaglia contro la famiglia dei Rodríguez: “Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha diritto di mangiare non hai capito nulla dell’Isola. Jeremias, devi chiedere scusa a Ilona, vi dovete vergognare trattare così una persona! Hai messo in mezzo il figlio. Non è che ce l’avete con lei come avete fatto con Carmen che quando uno va in nomination avete la sindrome di accerchiamento per mandarla fuori?”.

Immediatamente Jeremias nega ogni tipo di accusa, rivelando di non aver mai parlato di Jeff perché non lo conosce e, in merito a questo, lancia una frecciatina agli autori: “Non mi va bene che non fanno vedere che mi ha insultato. Vorrei che Ilona dicesse la verità”.

L’opinionista però, ormai una furia, invita Jeremias a chiedere scusa a Ilona Staller per le parole dette sul figlio di Jeff e di non continuare ad accusare inutilmente.