L’isola dei famosi, Jeremias Rodriguez: "Non vedo l’ora di tornare a casa, qui non ci lasciano dire le cose come sono"

La prima a lamentarsi durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stata Floriana Secondi. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, dopo aver perso contro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, ha dichiarato di ritenere il pubblico sovrano e di non voler sbarcare a Playa Sgamada.

Ilary, nonostante abbia invitato Floriana a prendere la decisione più opportuna per il suo futuro, si mostra abbastanza infastidita dal suo comportamento. Infatti le ricorda che, per circa due anni, l’ex gieffina si è invitata più volte a far parte del reality ambientato in Honduras, ricevendo numerosi messaggi da parte sua su Instagram.

Jeremias Rodriguez sbotta contro “L’isola dei famosi”

Dopo aver convinto Floriana e Antonio Zequila a rimanere, almeno per il momento, a Playa Sgamada, ora bisogna anche la piccola crisi di Jeremias Rodriguez, ove è sbarcato in Honduras insieme a papà Gustavo. L’influencer, oltre ad ammettere di sentire fortemente la mancanza della sua fidanzata, dichiara di non essere molto convinto che al pubblico da casa arrivi tutti i messaggi.

“Mi manca da morire la mia fidanzata. Mi era mancato di quanto era dura questa esperienza” afferma Jeremias come riportato testualmente dal sito “Tv Blog“: “Non vedo l’ora di tornare a casa. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente. Questo mi rompe veramente tanto. Al pubblico non arriva la verità di quello che accade dentro al reality. Non mi va bene. Non arrivano le cose come succedono qua. Non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va. Voglio tornare a casa”.

La maggior parte dei problemi dei Rodriguez è soprattutto nei confronti di Nicolas Vaporidis, che avrebbero voluto mandare in nomination ma, a causa dell’immunità, hanno dovuto dirottare per Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Il padre, Gustavo, sottolinea che va davvero poco d’accordo con l’attore.