L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez furioso contro Paolo Brosio: "Falso uomo di fede!”

Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda questa sera 27 febbraio 2019 e i malumori tra i vari naufraghi continuano ad aumentare tanto da essere ormai divisi in gruppi. Dal daytime si è infatti capito che Jeremias non sembra andare d’accordo con tutti ma anzi molti hanno avuto da ridire sul suo comportamento.

Sembra infatti che il fratellino minore di Belèn sia stato redarguito per non aver diviso le lumache con tutti e proprio per questo Paolo Brosio avrebbe puntato il dito contro di lui. In difesa appunto dei più deboli, il giornalista avrebbe asserito che Ariadna, Soleil e proprio Jeremias dovrebbero prestare più attenzione nei confronti degli altri naufraghi a prescindere dal loro impegno quotidiano.

Jeremias si è letteralmente infuriato per queste affermazioni accusando Brosio di non aver per nulla aiutato la sua fidanzata Soleil nel momento del bisogno e proprio per questo lo ha etichettato come un “Falso uomo di fede”. Il giornalista ha espresso il suo pensiero confessando che a suo avviso Soleil non si è ben integrata nel gruppo sin dal suo arrivo su Playa Uva e questo a causa del suo atteggiamento arrogante.

Anche Marina La Rosa ha avuto da ridire nei confronti dell’ex corteggiatrice “Integrare? Ma ci tratta tutti male” mentre Soleil ha voluto difendersi in tutti i modi confermando l’atteggiamento distaccato da parte degli altri naufraghi nei suoi confronti. Ieri l’ex di Onestini ha anche avuto un crollo e si è sfogata proprio con Jeremias che sembra essere l’unico a capirla.

Anche Ghezzal è stato preso di mira dal gruppo che si è chiesto come mai da leader ha potuto permettere che Jeremias non distribuisse equamente le lumache raccolte. Non ci resta dunque che attendere la puntata di questa sera per vedere cosa ne penserà Alessia Marcuzzi ma soprattutto se Soleil e Jeremias faranno finalmente pace con il gruppo.