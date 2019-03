L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez furioso contro Aaron Nielsen: "Fai davvero schifo"

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge continuano a non essere ben visti all’interno del gruppo di naufraghi presenti a Playa Uva e proprio da quanto si è evinto nel daytime di oggi 4 marzo 2019 le liti continuano ad essere all’ordine del giorno. Ad informare i telespettatori affezionati del reality ci ha pensato l’inviato Alvin che ha anticipato una discussione molto accesa tra Jeremias e Aaron Nielsen.

Tutto sembra essere iniziato perchè Luca Vismara ha fatto una domanda alquanto pesante all’ex gieffino provocandolo e cercando delle spiegazioni in merito ad una sua presunta affermazione fatta in sua assenza. Secondo quanto riportato da Luca infatti Aaron avrebbe sentito Jeremias minacciarlo a bassa voce mentre stava girando la ruota per il riso.

Il fratellino minore di Belèn avrebbe infatti affermato che, una volta terminato il reality, si sarebbe impegnato ad affrontare fisicamente Luca a Milano ma questa cosa Jeremias non l’avrebbe mai detta. A dare ragione all‘ex cantante di Amici ci ha pensato proprio il figlio di Brigitte che, senza tanti giri di parole, ha invece confessato di averlo sentito pronunciare queste minacce a tradimento.

“Fai davvero schifo se ti sei inventato una cosa del genere. Questo non è giocare, non ho paura di nessuno. È un’accusa molto grave” ha infatti chiosato il Rodriguez furioso con Aaron che ha continuato a confermare la sua posizione sempre in maniera molto gentile e pacata. Nonostante le parole molto forti usate da Jeremias nei suoi confronti, Aaron si è dimostrato il ragazzo 25enne schietto e sincero di sempre.

Jeremias invece non ha voluto sentire ragioni ed è convinto più che mai che il figlio di Brigitte abbia deciso di tirare fuori questa bugia in vista del televoto di questa sera, 4 marzo 2019, durante la puntata condotta da Alessia Marcuzzi. Come ben sappiamo infatti, il ragazzo argentino dovrà lottare proprio con Luca e Marina La Rosa per poter restare in Honduras.