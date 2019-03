L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sempre più in sintonia all’Isla Bonita: "E’ stato bellissimo!"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Sono sempre più convinta che la storia tra Jeremias e Soleil sia solamente una trovata per rimanere il più a lungo possibile in Honduras e magari vincere l'Isola dei Famosi. Non credo assolutamente all'onestà dei due considerando anche il fatto che la stessa Sorge non ci ha messo poi molto a lasciare Luca Onestini solamente per avere visibilità con un'altra persona.