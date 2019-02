L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez commosso parla di papà Gustavo: "Non è un bel periodo per lui"

Jeremias Rodriguez si è mostrato in un momento di fragilità a L’Isola dei Famosi commuovendosi per suo papà Gustavo. Fra i due non è successo nulla di grave ma, durante il daytime andato in onda il 14 febbraio su Canale 5, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare le lacrime del fratellino di Cecilia e Belèn.

Non è stato spiegato apertamente se, la preoccupazione di Jeremias, fosse per le condizioni di salute del padre dal momento che come ricordiamo benissimo lo scorso dicembre fu ricoverato in ospedale dopo essere stato fermato in stato confusionale. Preoccupato per la disperazione del collega naufrago, Marco Maddaloni si è avvicinato al ragazzo chiedendo cosa stesse succedendo.

“Paolo mi ha detto che ha pregato per mio padre. Lo so va tutto bene, solo che non è un bel periodo per lui” ha chiosato Jeremias mentre al judoka non è rimasto altro che rincuorarlo. Jeremias ha oltretutto spiegato che suo padre Gustavo può comunque vantare sempre l’appoggio di tutta la famiglia e che anche adesso ci sono sempre Cecilia e Belèn con lui.

“Mi son uscite un po’ di lacrime, è sempre bello piangere per la famiglia. Per me è una bella sensazione” ha svelato lo stesso Jeremias durante il confessionale in onda nel daytime. Anche Soleil ha cercato di consolare in tutto e per tutto il Rodriguez abbracciandolo fortemente mentre quest’ultimo aveva deciso di isolarsi momentaneamente dal gruppo.

“Soleil è venuta subito a starmi vicino e sinceramente non mi aspettavo di legare così velocemente con una persona. Però comunque stare con qualcuno è sempre bello, ti dà una carica…” ha dichiarato ancora Jeremias che sembra aver trovato una bellissima intesa con l’ex di Luca Onestini tanto da aver addirittura ammesso di essersi scambiato qualche messaggio con lei ancor prima di partire per l’Honduras.