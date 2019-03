L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez attacca Ariadna Romero e parla di Soleil Sorge

Nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, Jeremias Rodriguez è stato intervistato dalla conduttrice in studio. L’ex naufrago è stato eliminato dai telespettatori da Casa, nella scorsa settimana, durante la nomination con Marina La Rosa e Luca Vismara con oltre il 60% delle preferenze.

La sua eliminazione ha creato qualche malumore tra i telespettatori. Cecilia Rodriguez, per esempio, prende le difese di suo fratello, dichiarando che Jeremias non è stato “capito” dal pubblico a casa. Ma ormai i giochi sono fatti, e l’argentino, una volta ritrovatosi in studio con Alessia Marcuzzi, si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Le parole di Jeremias Rodriguez

L’argentino, come riporta “Novella 2000“, ha attaccato il comportamento di Ariadna Romero. Infatti, Jeremias, accusa la modella cubana di essere stata troppo “frettolosa” nei suoi confronti: “Posso dire che appena arrivata, già dal secondo giorno mi diceva ‘ti voglio un bene dell’anima’. Ma per me questa frase bene ha un senso e secondo me è stata esagerata”.

Jeremias Rodriguez è sbarcato in Honduras insieme a Soleil Sorge. Su di loro i gossip sono immediatamente impazzati, e sui social network in tanti hanno ipotizzato una loro relazione, grazie anche a degli screen mostrati da Gabriele Parpiglia. In studio, Jeremias parla così della ragazza: “Le ho scritto dei messaggi prima di entrare all’Isola senza sapere nulla di lei, ma non mi aveva dato molta retta. Poi mi sono comportato come mi hanno insegnato a casa. Per me la donna è la parte da proteggere della famiglia”.

Da parte di Jeremias non arriva una smentita di un presunto flirt con Soleil Sorge, e sembra che sia ben disposto a continuare la sua conoscenza dopo “L’Isola dei Famosi“. Per il momento però l’italo americana si trova ancora in Honduras, e proprio nell’ultima puntata, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è diventata nuovamente la leader della settimana.