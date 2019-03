L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez accusa Alda D’Eusanio: "Sei gelosa di Soleil Sorge"

Jeremias Rodriguez è uno degli ultimi concorrenti ad aver abbandonato “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Per questo motivo si trova negli studi di Mediaset, insieme agli altri naufraghi eliminati in questa edizione, per poter discutere di ogni vicenda che capita a Cayos Cochinos.

L’argentino, dopo un iniziale forfait a causa di un infortunio al braccio, è entrato in gioco prendendo il posto di Youma Diakite. Insieme a lui entra anche l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Soleil Sorge, e i due hanno legato immediatamente. Per questo motivo circolano alcuni gossip di un loro presunto flirt, grazie anche ad alcuni screen che sono apparsi in un noto settimanale.

Lo scontro tra la D’Eusanio e Rodriguez

Jeremias Rodriguez attualmente smentisce di essere innamorato di Soleil Sorge, ma negli studi de “L’Isola dei Famosi” prende sempre le sue difese. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, dopo aver vissuto una settimana non facile, per via della mancanza di Jeremias Rodriguez, in puntata si è riconfermata nuovamente leader, conquistando di diritto la semifinale.

Alda D’Eusanio però non ha apprezzato questa vittoria e negli studi non nasconde la sua delusione: “Va sempre sull’Isla Bonita e mangia le Buondì. Poi grazie che è più forte e vince tutte le prove”. Jeremias non ci mette molto a rispondere a queste accuse: “Che colpa ha se vince sempre le prove? Non è che sei gelosa di lei, Alda?”. La discussione viene chiusa dall’opinionista: “Non hai idea di quanto io sia gelosa di Soleil. Ma quando mai!”.

Per questa settimana, tuttavia, Soleil Sorge non può “godersi” la sua abbondante colazione nè della sua doppia porzione di riso. La ragazza è infatti stata punita dalla redazione per aver mangiato, durante la prova, oltre il tempo limite. In realtà non si scompone più di tanto, e decide di regalare il tutto a Riccardo Fogli e Sarah Altobello.