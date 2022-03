L’Isola dei Famosi, Jeremias e la sua gelosia per Estefania

Anche all‘Isola dei Famosi, come in tutti i reality non mancano le passioni e gli ammiccamenti. Questa è anche l’edizione delle coppie quindi più che mai i concorrenti sono chiamati ad essere partner di qualcuno.

Antonio Zequila, noto per le sue doti da conquistatore pare che abbia puntato la bella Estefenia che però avrebbe un debole per Roger. Si è vociferato, nei giorni scorsi, che tra i due ci sia stato qualcosa prima di arrivare in Honduras. Pare che Estefania e Roger abbiano avuto dei momenti di intimità in albergo.

Nell’ultima puntata alcuni naufraghi, tra cui Jeremias hanno minacciato di lasciare l’isola. Sembra che alcuni atteggiamenti lo abbiano infastidito, in particolar modo quello di Zequila. ‘Er Mutanda’, ha sfoderato le sue doti da play boy e sembra che stia corteggiando in modo viscido la bella Estefania.

Alcuni hanno pensato che il fratello delle Rodriguez sia geloso della ragazza ma Luxuria, a Casa Chi, ha esposto un’altra opinione. Secondo Vladimir infatti: “Jeremias ha sbroccato anche prima della puntata, io lo so […] Credo che si sia molto innervosito per il fatto di aver visto Antonio Zequila corteggiare Estefania Bernal. Credo che il motivo sia quello. Durante la puntata gli ha detto anche che è stato abbastanza viscido, lumacone ed ha anche criticato la differenza d’età – riporta Biccy – Anche se in un’isola dove abbiamo Lory Del Santo e Marco Cuculo, non credo che debba essere criticata la differenza d’età. Se Jeremias ha difeso Roger oppure ha un interesse personale per Estefania? No, non credo che Jeremias abbia un’interesse per Estefania, loro sanno benissimo che Estefania e Roger si sono dati qualche bacetto in hotel, durante la puntata zero de L’Isola dei Famosi. Jeremias ha una compagna, è molto legato a lei”.

Secondo l’opinionista del reality, Jeremias si sarebbe infuriato con Zequila per i modi viscidi e lumaconi che ha avuto con Estefenia. Ha anche criticato la differenza di età che c’è tra i due, anche se, come dice Vladimir, nell’isola ci sono la Del Santo con il fidanzato tra i quali corrono parecchi anni. Secondo lei, Jeremias non ha un interesse per Estefania, anche perchè sa benissimo cosa è accaduto con Roger prima di arrivare in Honduras. Dice anche che Rodriguez ha una compagna alla quale è molto legato.

Probabilmente il fratello delle Rodriguez si è inalberato per il corteggiamento viscido riservato alla donna.