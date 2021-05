L’esperienza di Vera Gemma a “L’isola dei famosi” si è definitivamente conclusa. La figlia di Giuliano Gemma ha vagato un po’ per tutte le isole, ma alla fine è stata eliminata dal gioco. I suoi compagni d’avventura non hanno mai instaurato un legame disteso e tranquillo con lei, difatti può essere considerata una delle protagoniste nonostante sia già fuori.

Vera ha fatto molto parlare di sé, ma alla fine Fariba Therani ha avuto la meglio al televoto. Non si è mai nascosta la Gemma e sicuramente quando arriverà in studio, ne vedremo delle belle. Tra il clan Vera annoveriamo Jeda, giovane fidanzato dell’ex naufraga. Jeda ha catturato fin da subito l’attenzione della conduttrice Ilary Blasi. Ilary ogni puntata punzecchiava Jeda, con battutine divertenti.

Spesso gli ha riservato presentazioni ad effetto e durante la messa in onda dell’ultima puntata lo ha addirittura baciato. La conduttrice dopo aver presentato il giovane, lo ha subito provocato: “Senti, hanno riaperto i ristoranti, possiamo andare a fare l’aperitivo! Come sei messo dopodomani?“. “Però devi farmi venire anche Francesco Totti!“, ha replicato Jeda.

Ma la Blasi perspicace come sempre gli ha risposto che si tratta di una cosa che devono fare da soli. Come se non bastasse, Ilary gli ha anche chiesto un bacio, lui ha dapprima rifiutato e poi si è coperto gli occhi. La conduttrice gli ha detto che si sarebbero baciati attraverso il vetro del plexiglass e Jeda ha accettato. Il bacio è avvenuto, ma lui ha subito chiesto scusa alla fidanzata, mentre Ilary si divertiva a più non posso.

Vera ha reagito al momento, rompendo il silenzio. A tal proposito, la figlia di Giuliano Gemma ha ammesso: “Quando Ilary ti ha chiesto ‘com’è quest’Isola senza Vera Gemma?’ e tu ‘Eh, va tutto bene…’ Dovevi dire o ‘finalmente si sono rivelati gli altarini’ o ‘comunque Vera manca all’Isola’. Era la tua opportunità per dire che io mancavo all’Isola e non lo hai detto! Tu devi stare concentrato. Jeda devi essere pronto a questo genere di domande. E poi quel bacio? Questa te batte i pezzi“.