"L’Isola dei famosi", Iva Zanicchi protegge Vera Gemma: "Deve rimanere"

L’edizione in corso de “L’isola dei famosi” non vince e non convince. Le vicende dei naufraghi non sono ancora decollate del tutto e gli ascolti sono sempre più bassi. Per tale ragione la prima serata del giovedì è stata slittata al venerdì, con l’intento di provare a risollevare le sorti del reality show di Ilary Blasi. In contemporanea, si punta all’ingresso di Ignazio Moser.

Nonostante i problemi, i leader del gruppo sono emersi e una di questi è sicuramente Vera Gemma. La Gemma non ha mai legato col gruppo, si è alleata con Awed che poi l’ha tradita, ha vissuto su altre isole e adesso è sola contro tutti. Ciò che è certo è che Vera piace, piace per il suo carattere, la sua forza e la sua determinazione.

La naufraga è ancora nel mirino dei suoi compagni d’avventura e per questo, Iva Zanicchi li ha attaccati pesantemente durante il corso della scorsa puntata. Francesca Lodo, leader di puntata ha deciso di mandare la Gemma in nomination per la seconda volta consecutiva. La Zanicchi ha reagito, intervenendo in difesa di Vera, attaccando il gruppo e in particolar modo la decisione della Lodo.

“Non capisco perché Vera venga penalizzata sempre“, ha afferrato l’opinionista che ha manifestato il suo dissenso senza remore. Francesca ha provato a giustificarsi, ma le sue motivazioni non hanno convinto la Zanicchi che ha cercato di rincuorare Vera. “Sono sicura che verrà premiata dal pubblico, merita di rimanere sull’isola. Stai tranquilla guarda che qui ti amiamo, ce la devi fare stai tranquilla“, ha dichiarato Iva.

Parole che indubbiamente hanno fatto piacere alla figlia di Giuliano Gemma, la quale ha apprezzato. Dunque la Zanicchi è ufficialmente dalla parte di Vera, sicura che il pubblico la premierà e non la farà uscire. A farne le spese dunque dovrebbe essere Fariba, l’altra nominata. Non resta che attendere la messa in onda della prossima diretta, per capire cosa ha deciso il pubblico.