L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi affonda i naufraghi: "Dico una cosa che non dirò in trasmissione"

L’edizione de “L’Isola dei Famosi“, attualmente in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, sembra essere partita n po’ in sordina. I naufraghi che popolano l’isola dell’Honduras non riescono a creare dinamiche tali da attirare l’attenzione e appassionare il pubblico. Così la pensa anche la ruggente opinionista Iva Zanicchi che, durante una puntata di “Casa Chi“, non ha fatto sconti a nessuno.

La Zanicchi, visibilmente infastidita per gli atteggiamenti oziosi e svogliati degli isolani, ha usato parole molto dure nei loro confronti: “Ragazzi io devo dire una cosa, che questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata. Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo”. La cantante si fa portavoce di un malcontento comune ai fan della trasmissione che si vorrebbero assistere ad un reality più appassionante e sprintoso.

L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi contro naufraghi

Iva suggerisce ai naufraghi di darsi una mossa per rendere il programma più interessante: “Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino”, facendo notare che nessuno si impegna a pescare o a procurarsi in qualche modo del cibo.

Forse la causa di tutto ciò, come lei stessa precisa, sta nel fatto che abbiano già tutto e per questo non sentano la necessità di adoperarsi per procurarsi del cibo: “Hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente”.

Infine confida una sua personale opinione che, però precisa, non ripeterà davanti alle telecamere di Canale 5: “Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere”.