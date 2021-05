"L’isola dei famosi", Iva Zanicchi abbandona lo studio a causa del morso di una vespa

La sfortuna per questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è praticamente infinita. Difatti dopo i malori di Andrea Cerioli e Simone “Awed” Paciello, probabilmente a causa del poco cibo, e l’addio al gioco di Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne per motivi di salute e di Beppe Braida per motivi familiari, nell’ultimo daytime è stato annunciato l’addio, al momento temporaneo, di Angela Melillo a causa di un malore.

Le condizioni della showgirl hanno preoccupato immediatamente i naufraghi, siccome Angela come fatto vedere nel daytime non è riuscita neanche a camminare. Per questo motivo viene portato da Valentina Persia sull’imbarcazione per farsi visitare in una strutta medica.

Iva Zanicchi corre in ospedale

Sfortunatamente questa edizione de “L’isola dei famosi” non colpisce solamente i concorrenti ma anche gli opinionisti. Ilary Blasi, durante l’ultima diretta, dichiara che Iva Zanicchi deve lasciare lo studio di Canale 5 a causa del morso di una vespa a una mano che si è gonfiata tantissimo che le sta facendo salire anche la febbre.

La conduttrice prova a ironizzare su questo caso: “Dato che non ci facciamo mancare niente…cos’è successo oggi Iva?” e L’Aquila di Ligonchio prova a spiegare la sua situazione: “Volevo una mano da 18enne, mi sono fatta pungere da una vespa…questa è quella da 80 enne invece, vedi la differenza?”. In effetti, mostrando entrambe le mani dinanzi alla telecamera, si vede benissimo che la mano sinistra è molto più sgonfia rispetto a quella destra.

Come riportato dal sito “Fanpage” Iva Zanicchi chiede in diretta di andarsene a casa e sotto consiglio del medico quasi sicuramente andrà al pronto soccorso per farsi controllare: “Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì”. La stessa Ilary Blasi però in puntata a salutarla, rivelando che l’aspetta in studio la prossima settimana.