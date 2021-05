L’Isola dei Famosi, Isolde Kostner dichiara: "Siamo belle anche col seno piccolo". La reazione di Ilary Blasi

Andrea Cerioli, questo è il nome del primo proclamato finalista di questa edizione de “L’isola dei famosi“. Cerioli ha infatti battuto al televoto flash Isolde Kostner e Angela Melillo. In nomination c’erano invece Rosaria Cannavò Fariba Tehrani e Isolde Kostner, ma alla fine è stata la Cannavò ad essere eliminata, ma con la proposto di restare su playa imboscadissima insieme a Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti.

Ma la vera regina della puntata si può dire sia stata proprio la Kostner. L’ex sciatrice alpina italiana è infatti un personaggio che appare lontana anni luce dagli altri personaggi vip che stanno vivendo la stessa avventura della donna. Un temperamento, quello della Kostner, che di certo non è passato per nulla inosservato, sia in bene che in male.

Il discorso di Isolde Kostner

Molte volte infatti la donna si è resa protagonista anche di una serie di disguidi e incomprensioni, tanto che qualche giorno fa, lo stesso finalista, Cerioli, afferma: “Antipatica e vipera, è una stron*a“, riferendosi proprio alla Kostner. Durante l’ultima puntata però, la donna ha deciso di voler fare un bellissimo discorso riguardo la bellezza femminile, quasi a voler fare un inno alla naturalezza, sia interiore che estetica.

Il fisico della sciatrice è completamente naturale, allenato grazie alle sue gare sportive; lungi da lei dunque richiedere l’assistenza del chirurgo per qualche ritocchino. Ecco infatti cosa ha dichiarato in tema: “Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi. Ricordate che non dobbiamo essere tutte uguali“.

La reazione di Ilary Blasi

La padrona di casa, Ilary Blasi, sembra non aver commentato per niente la dichiarazione della Kostner, passandoci sopra in pochissimi secondi. La Blasi rincara la dose, dando un’impressione quasi stizzita quando Isolde ha aggiunto gli auguri di compleanno al suo papà, tanto che ha sottolineato la cosa dicendo: “Ma è diventata Fariba?“.

La reazione della Blasi, innervosita, è stata di certo notata dal pubblico da casa, ma in molti attribuiscono il comportamento di Ilary alla stanchezza che, visto che la puntata si portava per le lunghe, iniziava a farsi sentire. Non è per nulla sfuggito il messaggio della Kostner al pubblico di internet, che di fatto hanno apprezzato molto quelle parole piene di significato.