L’isola dei famosi, in arrivo quattro nuovi naufraghi: ecco chi sono

Ascolta questo articolo

Con il prolungamento della finale de “L’isola dei famosi” gli autori del programma hanno annunciato l’ingresso di quattro nuovi vipponi. Si trattano di nomi già conosciuti al grande pubblico italiano, dove alcuni di loro hanno lavorato sia in passato che recentemente sul piccolo schermo.

Sicuramente il più conosciuto di questa lista troviamo Marco Maccarini, conduttore sia televisivo che radiofonico, ove per anni è stato un volto di MTV conducendo sulla rete “MTV Sports”, “MTV Select” e ultimamente “Mentre eri via”. L’ultimo programma a cui ha partecipato è “Quasi quasi faccio un giro”, ove tra l’altro ha raccontato un trekking di 400 km con una durata di 20 giorni lungo la Via Francigena toscana.

Insieme a lui troviamo Gennaro Auletto, modello italo-marocchino 22enne che si definisce “ambizioso, solare ed indipendente“. Al momento del ragazzo si sa poco o nulla, anche se nel mondo della moda ha lavorato con grandi marchi e riviste come “Vogue Man Arabia”.

L’unica donna ad entrare in corsa è Pamela Petrarolo, conduttrice e storico volto di “Non è la Rai”. e proprio in quel periodo ha pubblicato due album musicali dal titolo “Io non vivo senza te” e “Niente di importante”. Recentemente ha riprovato nuovamente a prendere in mano la carriera da artista partecipando da giudice ad “All Together Now – La musica è cambiata”, condotto da J-Ax e Michelle Hunziker.

Infine troviamo Luca Daffrè, ex tentatore di “Temptation Island” e corteggiatore di “Uomini e Donne”. In realtà il ragazzo, nelle ultime ore, sta facendo discutere a causa di alcune dichiarazioni molto pesanti dal suo manager, che lo definisce uno scroccone e morto di fame.

“Ho notato con piacere che dopo avermi fatto spendere tempo, soldi ed energie ti sei permesso di dire alla redazione che manco mi conoscevi” afferma con delusione l’ex agente che conclude poi il suo discorso: “Bizzarro che sei venuto due volte a spese del sottoscritto a fare i provini del Grande Fratello, bizzarro che io sul mio cell abbia 3 video che mi hai girato dove ti presenti e ti racconti e bizzarro come le tue doti di scorrettezza, slealtà e mancanza di carattere siano sfuggite alla redazione. Ti chiedo di ridarmi i soldi del biglietto per che ti ho pagato per scendere a Roma, magari puoi farti ridare il tutto dalla tua fantomatica agente”.