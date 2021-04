"L’isola dei famosi", in arrivo Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera

Fino a questo momento la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi, non riesce a decollare a causa delle mancanza di dinamiche. Gli autori quindi stanno cercando di correre al riparo con l’aggiunta in corsa di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Le novità non sembrano essere finite qui dal momento che Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo Tv”, ha rivelato l’ingresso di due nuovi concorrenti. Le due new entry, che sono Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara, pare però abbiano qualcosa in comunque, ossia l’ex fidanzato.

Il nome della Tittocchia è già molto conosciuto dal pubblico da casa, giacché ha partecipato come opinionista a “Mattino Cinque” di Federica Panicucci e “Live – Non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso. Nel 2008 è stata una delle concorrenti della terza edizione de “La Talpa” condotto da Paola Perego e Paola Barale, classificandosi però solamente all’ultima posizione.

Invece Manuela Ferrara lavora da sempre come modella e showgirl in diversi programmi televisivi come il TG4 ove è stata una meteorina insieme alla sorella Marianna. Nel 2019 ha ottenuto un buon successo facendo un calendario senza veli per la rivista “For Men”, attirando così l’attenzione di Barbara D’Urso che l’ha voluta come opinionista di “Pomeriggio Cinque”.

Il punto in comune tra Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara

Entrambe hanno avuto una relazione con Biagio D’Anelli, anch’esso opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Della storia d’amore tra Manuela Ferrara e l’ex concorrente del “GF 11” resta solamente un vecchio articolo del 2011, in cui vengono immortalati insieme seduti al tavolino di un bar mentre si scambiano dei baci affettuosi.

Sulla storia d’amore tra la Tittocchia e Biagio D’Anelli se ne è parlato spesso nei salottini di Barbara D’Urso. La loro relazione, iniziata nel 2017, ha avuto molti alti e bassi e, dopo alcuni presunti tradimenti, l’attrice avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente dall’ex gieffino.

Su questo coincidenza però gli autori de “L’isola dei famosi” vorrebbero creare delle nuove dinamiche e in merito anche Riccardo Signoretti, rispondendo al commento della Ferrara sotto al suo post, ha dichiarato: “Manuela fatti valere e non fare arrabbiare la Tittocchia per il vostro ex in comune”.