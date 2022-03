L’isola dei famosi, Ilona Staller in lacrime per il figlio rapito: "È stato massacrante, mi sentivo veramente morire"

Durante la seconda puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 24 marzo, Ilona Staller si è lasciata andare a un lungo ricordo su Ludwig Maximillian Koons, il figlio che ha avuto dalla sua relazione con Jeff Koons, un famoso artista statunitense, noto per le sue opere di gusto kitsch.

Come raccontato più volte da Cicciolina, dapprima Jeff rapì il figlio dalla casa romana di Ilona portandolo a New York, poi l’ex parlamentare rapì Ludwig dalla casa di Jeff, portandolo definitivamente in Italia. La naufraga però, grazie all’incredibile aiuto dato dall’avvocato del diavolo Luca Di Carlo, è riuscita sempre a vincere ogni sentenza.

Il racconto di Ilona Staller a Ilary Blasi

“Per me è stata una cosa dolorosa“ afferma con una certa commozione Ilona: “È stato massacrante e mi sentivo di morire, poi quando lui è arrivato a Roma io stavo malissimo, prendevo delle pillole e andavo da un dottore. Molte cose la gente non lo sa, ma il dolore è assurdo”.

I ricordi tristi da questa vicenda però non terminano qui e, continuando a chiacchierare con Ilary Blasi, ci tiene ad aggiungere: “Pensa che quando io viaggiavo per l’altro Paese guardavo fuori dall’oblò dell’aereo e io pensavo che comunque se l’aereo fosse precipitato e io fossi caduta in mare non avrei sofferto quanto stavo soffrendo per non aver mio figlio. Tutto è durato molti mesi per poterlo riprendere dall’America”. Ludwig in questa diretta decide, con un breve videomessaggio, di fare una sorpresa alla mamma ringraziandola per esserci sempre stata negli anni.

Intanto però l’avventura di Cicciolina e Marco Melandri a “L’isola dei famosi” non inizia con il piede giusto, dal momento che viene eliminata al televoto contro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e Antonio Zequila e Floriana. Gli eliminati comunque hanno la possibilità di sbarcare a Playa Sgamada, in cui raggiungono Jovana Djordjevic e Roger Balduino.