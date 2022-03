L’isola dei famosi, Ilary Blasi svela alcuni retroscena e parla dei naufraghi: "Tra i miei favoriti c’è Cicciolina"

Dal 21 marzo parte “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ove quest’anno hanno il ruolo di opinionista. Come invitato in Honduras direttamente la moglie di Francesco Totti ha scelto Alvin, ove ormai c’è un rapporto d’amicizia consolidato e sostituisce Massimiliano Rosolino.

“Siamo amici da 20 anni. sa quello che deve fare e conosce il posto“ afferma Ilary Blasi parlando di Alvin in una intervista a “TV Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali: “Gli ho detto che mi deve svelare tutto quello che non si può raccontare. Questo è il patto tra noi. Quando tornerà lo chiuderò in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità”.

La vera novità di questa edizione sono le coppie, ove tra i presenti troviamo Lory Del Santo insieme al fidanzato Marco Cucolo e Gustavo insieme al figlio Jeremias Rodriguez. Ilary Blasi ammette che almeno inizialmente partono insieme e quindi tra le tante cose devono dividersi anche il cibo ma, un po’ come successo con il “Grande Fratello Vip”, con il passare delle settimane possono dividersi e gareggiare singolarmente.

Parlando proprio dei naufraghi, ammette che molti di loro si sono preparati da casa prima di partire in questa difficile avventura: “So che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco o a pescare e c’è anche chi è andato in Sardegna per scoprire come usare la lenza”.

Sui concorrenti Ilary Blasi senza peli sulla lingua svela già i suoi preferiti per questa nuova edizione de “L’isola dei famosi”: “Più di uno, sicuramente Ilona Staller (in arte Cicciolina n.d.r). Ma anche Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono molto simpatici. Poi rivedremo Floriana (Secondi) che dopo il Gf non ha più fatto reality e mi incuriosiscono anche i Cugini di Campagna“.