"L’isola dei famosi", Ilary Blasi stuzzica Vera Gemma: "Jeda bacia molto bene dal plexiglass"

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, è uno dei protagonisti di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“. Il ragazzo, nonostante non faccia parte del cast della trasmissione, ha conquistato una enorme popolarità direttamente dallo studio di Canale 5.

La conduttrice Ilary Blasi, intervistata da Tommaso Zorzi nel programma di Mediaset Play “Il Punto Z” si rivela molto felice per aver fatto questa scoperta e rivelando che, salvo clamorosi di scena, Alfonso Signorini dovrebbe chiamarlo per far parte del cast della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Jeda, intercettato nei mesi scorsi, non ha mai smentito la possibilità di far parte di un reality show.

Ilary Blasi stuzzica Vera Gemma

L’attrice, dopo la sua eliminazione a “L’isola dei famosi”, si è palesata per la prima volta negli studi insieme al suo fidanzato Jeda. Qui Ilary Blasi scherza proprio sul bacio dato al ragazzo tramite il plexiglass, mentre Vera Gemma ammette di essersi ingelosita molto per aver visto le numerose foto sul web.

Come riportato testualmente dal sito “Gossipblog” Vera, una volta arrivata negli studi, dichiara: “Ma certo che ci eravamo già visti! Dopo tutta quell’astinenza… Mi ha fatto trovare un po’ di persona a cui tengo a casa, ha fatto una specie di festicciola! Lui è stupendo”.

Ilary immediatamente cerca di stuzzicare Vera Gemma domandandole se fosse gelosa, e lei non si nasconde: “Un po’ lo sono! Francesco Totti qui non ci viene! Questo scambio di coppia o lo facciamo come si deve e mi fate venire Francesco qui o niente” ma la conduttrice continua con le sue provocazioni: “Jeda bacia molto bene dal plexiglass!”.

Il tutto termina con Ilary Blasi che invita Vera a controllare più spesso il telefono del suo fidanzato, siccome dopo il fatidico bacio Jeda avrebbe continuato a scrivere a Ilary. L’ex naufraga quindi conclude in bellezza il dialogo con la sua solita ironia: “Stai a cerca’ le botte eh!”.