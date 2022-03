L’isola dei famosi, Ilary Blasi lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini e Delia Duran conquistando tutti

Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno lavorato insieme in passato, più precisamente dal 2016 al 2018, in cui hanno collaborato al “GF Vip“. La moglie di Francesco Totti ha avuto il ruolo da conduttrice, mentre il direttore del settimanale “Chi” è stato l’unico opinionista del programma.

Successivamente Ilary Blasi decide di lasciare il programma per provare a lanciarsi in altri progetti, e Alfonso Signorini prende definitivamente il suo posto diventando conduttore. Tra i due comunque sembra essere rimasta una bella amicizia, come fatto capire da Alfonso durante la finale del “Grande Fratello Vip 6”, ove dà la possibilità alla sua amica di presentare brevemente la nuova edizione de “L’isola dei famosi” iniziata nella giornata di ieri.

Ilary Blasi e la frecciatina a Signorini e Delia Duran

All’inizio della diretta la Blasi si intrattiene con i due nuovi opinionisti del programma che sono Nicola Savino e in particolar modo con Vladimir Luxuria. Parlando proprio insieme alla ex parlamentare le ricorda di aver avuto in questo reality show ben tre ruoli: naufraga, inviata e opinionista: “Ti manca di condurlo. Dall’opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene“.

Per molti, come si può leggere sui social network, si tratta di una vera e propria frecciatina ad Alfonso Signorini, per poi inquadrare Delia Duran, presente in studio per essere l’amica della coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo, e soprattutto ricordata dal pubblico per essere stata al centro della relazione tra il suo fidanzato Soleil Sorgè e Alex Belli: “Roba di triangolo?” scherza così la Blasi riferendosi ovviamente al famoso triangolo amoroso.

“Ilary Blasi con mezza puntata dell’isola ha cancellato 6 mesi di Alfonso Signorini dalla tv” ricorda un utente parlando della frecciatina lanciato al conduttore del “Grande Fratello Vip”, ma non mancano altri commenti pro Ilary: “Inchinatevi dinanzi alla queen dei reality: Ilary Blasi. Ha asfaltato indirettamente Signorini, come non si può non amarla?”.