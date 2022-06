L’isola dei famosi, Ilary Blasi e la confessione a Edoardo Tavassi: "Eri il mio preferito"

Ascolta questo articolo

Il dispiacere di Edoardo Tavassi è piuttosto importante, dal momento che ha dovuto rinunciare a una probabile finale de “L’isola dei famosi” a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Come rivelato da Guendalina, il fratello avrebbe fatto di tutto pur di partecipare a questa diretta come da protagonista e non da semplice ospite, lanciando così delle accuse agli autori del programma.

Intanto, durante la finale de “L’isola dei famosi” andata in onda nella giornata del 27 giugno, Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, hanno voluto regalare una staffetta a Edoardo in cui ha ricevuto l’applauso di tutto lo studio di Canale 5.

La confessione di Ilary Blasi

Tra una chiacchierata e l’altra, Ilary ha voluto parlare direttamente a Edoardo, sottolineando come abbia apprezzato la sua lunga avventura vissuta in Honduras e facendo una vera e propria confessione nei suoi confronti: “Mi devo sbilanciare, ormai siamo alla fine: Edoardo eri uno dei miei preferiti“.

Come riportato dal sito “Yahoo!” Edoardo, dapprima accetta le belle parole di Ilary Blasi, e poi racconta brevemente la sua avventura a “L’isola dei famosi”: “Sto una favola. Il momento più bello sull’Isola è quando ero con Nicolas e abbiamo visto un tramonto insieme mi ha confortato molto“. Difatti non nasconde di fare il tifo proprio per l’ex protagonista di “Notte prima degli esami”, naufrago con cui ha legato moltissimo nelle scorse settimane.

Proprio Nicolas, pochi giorni prima della diretta finale, ha mostrato tutto il suo dispiacere nel non potersi godere la finale a causa dell’assenza forzata di Edoardo: “Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli”.