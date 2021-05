"L’isola dei famosi", Ilary Blasi e Giulia Salemi interrompono la prova di Fariba

Durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella serata del 10 maggio, alcuni naufraghi si sono sfidati in delle prove molto difficili. Per esempio Rosaria Cannavò e Valentina Persia, in cui vede vincitrice la cabarettista romana si scontrano nella prova dei sacchi di fango, mentre Emanuela Tittocchia contro Awed hanno affrontato il girarrosto, e ad averla vinta è lo youtuber.

Tuttavia la prova che sta facendo discutere sul web è quella fatta da Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli, in cui si sfidano nella temibile sfida del fuoco. L’obbiettivo è di restare il più lungo possibile dinanzi alle fiamme sempre più roventi e chi ci riesce si porta l’immunità, non potendo quindi andare in nomination nella prossima diretta.

La sfida e il contrattempo

Fariba Tehrani, con una enorme forza di volontà, riesce a ottenere l’immunità resistendo dinanzi alle fiamme per ben 5 minuti e 19 secondi. Per provare a spingersi oltre i suoi limiti fisici, Fariba rischia di ustionarsi la pelle facendo preoccupare molto Giulia Salemi, ospite durante la sedicesima puntata de “L’isola dei famosi”.

Difatti, nonostante i numerosi inviti di Massimiliano Rosolino che l’hanno invitato a fermarsi, Fariba cerca in tutti i modi di battere i suoi record precedenti rimanendo sempre vicino alla fiamme. Una volta che vengono superati i 5 minuti Ilary Blasi insieme a Giulia decidono di interrompere la prova, siccome spaventate dal fatto che potesse ustionarsi.

Incredibilmente anche Roberto Ciufoli, che sapeva già il tempo ottenuto da Fariba, è riuscito nell’impresa di eguagliare il record di Fariba, e per questo motivo entrambi hanno ottenuto l’immunità. Come si può leggere sul web, in tanti si sono ricordati della prova fatta da Mercedesz Henger durante le scorse edizioni de “L’isola dei famosi” ove ha spaventato il pubblico a casa e la madre, Eva, presente anch’essa negli studi.