L’isola dei famosi, Ilary Blasi e Alvin smentiscono le ultime voci di gossip

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta crisi di tipo lavorativa tra Ilary Blasi, la conduttrice de “L’isola dei famosi” e l’inviato dall’Honduras Alvin. Le prove, come riportato da “Dagospia” con un articolo firmato dal giornalista Ivan Rota, ci sarebbero state già durante le dirette, in cui entrambi non si sono tirati mai indietro con le frecciatine.

La voce di questo rapporto incrinato ha fatto immediatamente il giro del web, per questo motivo Ilary Blasi e Alvin hanno dovuto smentire durante la diretta del 13 maggio. Il tutto succede quando la conduttrice chiede all’inviato il motivo per cui sta portando i pantaloni lunghi.

Il chiarimento fatto da Ilary Blasi e Alvin

Ironizzando sul clima in Honduras, Ilary commette una gaffe poiché non si ricordava che il suo collega ha sempre indossato i pantaloni lunghi sull’isola a prescindere dalle temperature. La moglie di Francesco Totti prende a ridere questa sua piccola svista, sottolineando come forse si sia confusa con le prove.

Da questa vicissitudine, come svela il sito “Gossip e TV“, Ilary e Alvin toccano l’argomento dedicato alla loro presunta lite: “Partiamo malissimo, te lo dico Alvin. Tu sei il mio nemico numero 1. Stasera io e te avremo un faccia a faccia“ il tutto ovviamente viene detto in maniera ironica e senza malizia, ove anche Nicola Savino sta al gioco.

L’inviato quindi, approfittando dell’assist della Blasi, smentisce categoricamente le ultime voci: “Ti aspetto per il faccia a faccia. Però, preferirei venissi qui, perché si fanno in Honduas i faccia a faccia, non a distanza. Ma io lo farò anche a distanza, cara Ilary. Non ti temo”.

La diretta quindi va avanti senza nessun tipo di problema, ove Alvin sembra avere comunque più libertà rispetto alle scorse dirette, mentre Ilary, come al suo solito, non si tira indietro nel dover scherzare con l’inviato.