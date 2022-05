L’isola dei famosi, Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Come riportato dal sito “Dagospia“, in un articolo firmato dal giornalista Ivan Rota, sarebbero nate delle incomprensioni tra Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. Va comunque detto che la loro amicizia dura da molto tempo, come rivelato dalla moglie di Francesco Totti in una vecchia intervista, e insieme hanno condotto “Eurogames”, la versione rivisitata e rinnovata dei “Giochi senza frontiere”.

Lo stesso Alvin, in una intervista del 2020 al sito “Bubino Blog“, ha voluto lodare Ilary Blasi quando inizia a parlare del suo passato in ambito lavorativo: “Ho inoltre avuto la fortuna di lavorare con ragazze non solo bellissime, ma determinate e con passione per questo lavoro, poi con Ilary l’amicizia è rimasta“.

Le ultime indiscrezioni sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin

“Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più“ afferma con certezza il sito “Dagospia” ove poi aggiunto che si sta facendo di tutto per cercare di colmare la distanza tra i due: “Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due“.

In realtà il pubblico ha notato le prime incomprensioni già dalle prime puntate de “L’isola dei famosi”, in cui entrambi si sono lanciate delle frecciatine senza tirarsi mai indietro. Il tutto però è peggiorato quando Ilary gli ha chiesto di fare veloce per spiegare la prova e l’inviato, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv“, non ha preso benissimo questo piccolo rimprovero: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare”.

Attualmente però si tratta di una indiscrezione senza nessuna prova, dal momento che Ilary Blasi e Alvin stanno mantenendo un certo silenzio. Non va escluso comunque nelle prossime ore un post su Instagram oppure, cosa più plausibile, un commento durante la prossima diretta.