L’Isola dei Famosi, il rifiuto di Povia: "Non fa per me"

Ci sono molti vip che, negli ultimi mesi, si sono candidati per la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Tra essi troviamo Sossio Aruta, il calciatore conosciuto per aver fatto parte del trono over di “Uomini e Donne”.

Ma ovviamente ci sono anche dei personaggi che vengono contattati direttamente dagli autori. In questa categoria troviamo Giuseppe Povia, noto più semplicemente come Povia, conosciuto per aver vinto il “Festival di Sanremo” nel 2006 con la canzone “Vorrei avere il becco”.

Il rifiuto da parte di Povia

Come rivela sul suo profilo Instagram, il cantante sarebbe stato chiamato dagli autori, ma si dichiara poco interessato a un reality in questo momento. Infatti Povia non ha mai partecipato a nessuna trasmissione di questo tipo, poiché pare essere poco interessato alla televisione.

Con questo post, Povia fa capire di essere stato contattato spesso anche in passato: “RINGRAZIO L’ISOLA DEI FAMOSI PER L’INVITO che ogni anno mi fa. Ho pensato che partecipando avrei possibilità di farmi conoscere di più, farei un’esperienza diversa e forse si aprirebbero altre porte e opportunità per il mio cammino con la musica. Comunque ho risposto di no come sempre, non fa per me ma grazie davvero per il pensiero, mi fa tanto piacere)”.

Se Povia avesse accettato, non sarebbe stato il primo cantante ad aver deciso di far parte nel reality show. In passato infatti hanno fatto parte del cast Al Bano Carrisi, Luca Dirisio, Valerio Scanu, l’indimenticato Adriano Pappalardo e infine negli ultimi anni anche Bianca Atzei, che ha fatto parlare soprattutto per la sua storia d’amore con l’ex Max Biaggi.

Per il momento comunque sembra esserci molto mistero su “L’Isola dei Famosi“. Oltre alla conduttrice non sono uscite ancora delle notizie ufficiali sulla trasmissione, perché gli autori Mediaset si stanno concentrando soprattutto sulla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”.