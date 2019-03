L’Isola dei Famosi, il riassunto della semifinale: tutti gli eliminati

Nella giornata del 25 marzo è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con i studio le due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. In “Palapa“, insieme agli altri naufraghi rimasti, troviamo invece Alvin.

La semifinale, come ci svelavano le anticipazioni della trasmissione, è stata ricca di colpi di scena. Infatti, sono stati ben quattro concorrenti ad essere eliminati in questa puntata, rimangono quindi in finale Marina La Rosa, Luca Vismara, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Sarah Altobello.

La prima eliminazione

Questa diretta inizia con un piccolo riassunto della settimana, in cui possiamo vedere la lite tra Riccardo Fogli e Luca Vismara. La vicenda comunque non si risolve, e gli animi si surriscaldano più del dovuto. L’unica cosa positiva in tutto ciò è la lettera ricevuta da Marina La Rosa da parte di sua madre.

In seguito a questa sorpresa, Alessia Marcuzzi svela il primo eliminato di questa puntata: ad abbandonare “L’Isola dei Famosi” è Luca Vismara, con il 59% dei voti contro Marina La Rosa. L’ex allievo di “Amici 17” si dichiara molto sorpreso da questa decisione, anche se aveva paura di un imprevisto. Quest’ultimo accetta di restare all’Isola che non c’è.

La seconda eliminazione

Prima del televoto, la conduttrice prima si collega con Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni all’Isola che non c’è per far rivivere la loro settimana. Da parte di entrambi ci sono state le discussioni, ma sia l’attore di “Rex” che l’ex calciatore hanno minimizzato il tutto, dichiarando che in una convivenza certe liti possono starci.

Dopo la prova di equilibrio al mare, che viene vinta dalle ragazze, scelgono di mandare al televoto Riccardo Fogli e Aaron Nielsen. Ad essere eliminato è l’ex cantante dei “Pooh” con il 64%. Il cantante la prende con ironia: “Tre o quattro volte all’anno faccio le puzzette. Non sono un santo”. Anche lui decide di restare all’Isola che non c’è.

La terza eliminazione

Per questo penultimo televoto i naufraghi si sottopongono nuovamente ad una prova, ma questa volta di cultura. Alvin leggerà tre domande; loro dovranno dare le tre risposte corrette sulle dodici opzioni disponibili. A vincere è Marina La Rosa, che decide di mandare in nomination Soleil Sorge e Sarah Altobello.

In seguito a un breve televoto, durato cinque minuti, Alessia Marcuzzi legge la busta. Ad essere eliminata è Soleil Sorge con il 73%, mentre Sarah Altobello si ferma al 27%. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” accetta di restare all’Isola che non c’è.

La quarta eliminazione

A questo punto della gara, diventa fondamentale i naufraghi rimasti all’Isola che non c’è. Oltre a Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, da questa puntata si sono aggiunti Luca Vismara, Riccardo Fogli e Soleil Sorge. Alessia Marcuzzi, infatti, svela che uno di loro rientrerà nuovamente in gioco.

Entra la prima busta, e si può leggere che Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Soleil Sorge sono eliminati, e devono abbandonare definitivamente l’Isola. Restano in gioco ancora Luca Vismara e Stefano Bettarini. Dei due rimasti, si salva proprio l’ex allievo di “Amici“, che rientra quindi per la finale.

Infine, ai naufraghi rimasti tocca di mandare un nome al televoto. Dal gruppo viene scelto Aaron Nielsen, mentre Marina la Rosa sceglie di mandare Sarah Altobello.