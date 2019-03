L’Isola dei Famosi, il riassunto della decima puntata: Soleil Sorge in semifinale

Nella giornata del 18 marzo è andata in onda la decima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Lascia il reality con il 53% dei voti l’ex opinionista di “Quelli che il Calcio” Paolo Brosio, che perde la sfida contro l’highlander Luca Vismara.

Paolo Brosio, fino all’ultimo, è stato protagonista di questa decima puntata de “L’Isola dei Famosi“. Lo scrittore infatti, prima ha avuto una lite con gli altri naufraghi per una frase detta nei confronti di Luca Vismara, e poi, festeggiando il suo primo pesce pescato, ha “sculacciato” Aaron Nielsen. Oltre a questo, si è parlato anche del “cocco gate” e della semifinale conquistata da Soleil Sorge.

Il riassunto della decima puntata

Alessia Marcuzzi, nei primi minuti, ha invitato sia Luca Vismara che Paolo Brosio a convincere il pubblico a non eliminarli. Il primo dichiara di essere il naufrago ideale per i telespettatori da casa, mentre Brosio rivela che l’ex allievo di Amici ha già fatto molta strada essendo uno sconosciuto. In Palapa si scatena una piccola lite, con Marco Maddaloni e Soleil Sorge che si schierano con Luca.

Il televoto dà ragione a Luca Vismara. Infatti, il ragazzo si salva con il 47% dei voti, mentre il restante 53% è toccato a Paolo Brosio. Quest’ultimo ha accettato di sottoporsi al televoto con Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, ma anche in questo caso il pubblico conferma la sua eliminazione.

Sorpresa per Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, poiché in Honduras sono sbarcate le loro rispettive compagne. I due naufraghi si devono sfidare alla prova “vitruviana” e solamente uno di loro può vedere la loro compagna. La sfida viene vinta da Stefano Bettarini, che sotto agli occhi di uno sconsolato Capparoni, si scambia alcuni baci con Nicoletta Larini.

Non manca il momento della prova leader, in cui si sfidano Soleil Sorge e Aaron Nielsen: vince l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, che oltre a diventare leader della settimana, si aggiudica la semifinale del reality show.

Prima di questa prova leader, Soleil Sorge è stata protagonista del “cocco gate“. Gli altri naufraghi hanno notato infatti che l’italo americana, insieme a Sarah Altobello, fingono di assaggiare il cibo per prendersi una porzione più grande. Le due ragazze ovviamente smentiscono ogni accusa.

Le sorprese non sono finite qui per Soleil Sorge. Gli autori hanno deciso di punire l’influencer durante la prova ricompensa per aver mangiato dopo il tempo limite. Per questo motivo deve fare a meno della sua razione di riso ed è costretta a “donare” la sua colazione a Riccardo Fogli e Sarah Altobello.

Ovviamente, non mancano le nomination. Ciascun naufrago, eccetto Soleil Sorge, ha preso un voto al televoto. Per questo motivo la leader deve scegliere due nomi da mandare al televoto. L’italo americana però non si tira indietro: “Mando finalmente in nomination e con tutto il gusto Luca Vismara e Marina La Rosa”.