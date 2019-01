L’Isola dei Famosi, il nome dei 18 naufraghi: nel cast un ex calciatore di Serie A

Non manca moltissimo per l’inizio della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Infatti, se non ci saranno degli imprevisti, vedremo la prima diretta il 24 di gennaio. Mai come quest’anno gli autori hanno l’arduo compito di conquistare il pubblico, poiché l’ultima edizione è stata una delle più fallimentari di sempre.

Ovviamente, la massima curiosità da parte del pubblico, resta sul nome del cast di questa edizione. Attualmente non ci sono ufficialità, ma il sito “Blogo” ha svelato i nomi che, salvo imprevisti dell’ultima ora, sbarcheranno in Honduras. Tra questi, ci sono cantanti, figli d’arte e addirittura un ex calciatore di Serie A.

I diciotto naufraghi di questa edizione

Questi sono i diciotto concorrenti che in queste ore ha svelato il sito “Blogo” in anteprima: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Paolo Brosio, Alvin, Taylor Mega, Jo Squillo, Luca Vismara, Jeremias Rodriguez, Marina La Rosa, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Viktorija e Virginia Mihajlovic e Abdelkader Ghezzal.

I nomi che attirano più curiosità sono sicuramente quelli di Viktorija e Virginia e di Abdelkader Ghezzal. Le prime due, che parteciperanno come “uniche concorrenti” seguendo la falsariga delle gemelle “Provvedi” al Grande Fratello Vip 3, sono le figlie dell’ex calciatore e allenatore della Sampdoria Siniša Mihajlović, attualmente senza squadra.

Nelle ultime settimane, per il cast de L’Isola dei Famosi, si è vociferato anche un possibile ex calciatore di Serie A. In seguito a tanti nomi usciti, tra cui quello di Gianluca Zambrotta, gli autori hanno deciso di optare per Abdelkader Ghezzal. Quest’ultimo ha esordito nella massima serie italiana nella stagione 2008-2009 nel Siena. Il 18 dicembre 2016 decide di ritirarsi dal mondo del Calcio, diventando co il procuratore del fratello Rachid Ghezzal, che gioca attualmente in Premier League nel “Leicester City”.