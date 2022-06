L’isola dei famosi, il manager di Lory Del Santo contro i naufraghi: "Una grande donna massacrata da un branco di lupi"

Ascolta questo articolo

L’ultima eliminata de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5, è Lory Del Santo. La creatrice di “The Lady” ha perso nettamente ottenendo solamente il 37% delle preferenze, mentre la sua sfidante Estefania Bernal viene preferita nettamente dal pubblico da casa con il suo 63%.

Come per ogni concorrente eliminato, Lory viene portata a Playa Sgamadissima in cui si sfida al televoto contro l’ultima entrata Pamela Petrarolo. Neanche in questa circostanza riesce a salvarsi, facendo addirittura peggio rispetto al televoto precedente ricevendo solamente il 27% delle preferenze contro un netto 73% della sua avversaria.

Le parole del manager di Lory Del Santo

Un’eliminazione che non viene presa benissimo dal manager di Lory Del Santo, cioè Paolo Chiparo, che come riportato testualmente dal sito “Leggo” attacca gli altri naufraghi: “Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei daytime diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory. Il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna“.

Secondo il suo manager, la sua assistita sarebbe andata in Honduras con il solo scopo di divertirsi e svagarsi un po’, ma purtroppo non ha trovato dei compagni di viaggio perfetti: “Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco, e ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande donna, omaggiandola con la giusta passerella che meritava”.

Un attacco sicuramente importante quello fatta da Paolo Chiparo, ma al momento non è data sapere la risposta di Lory Del Santo. La fidanzata di Marco Cucolo però, sia nella sua prossima intervista a “Verissimo” di Silvia Toffanin che nella diretta di lunedì de “L’isola dei famosi”, può spiegare il proprio rapporto con gli altri naufraghi.