L’isola dei famosi, il gruppo contro Lory Del Santo: "È una stratega, mette zizzania e fa litigare la gente"

Nell’ultima puntata de “L’isola dei famosi”, andata in onda nella giornata del 4 aprile su Canale 5, il gruppo nei naufraghi attacca duramente Lory Del Santo. Il suo fidanzato invece, Marco Cucolo, attualmente non pare avere dei particolari problemi nei confronti degli altri ragazzi sbarcati in Honduras.

Prendendo soltanto alcuni esempi per Roberta Morise la Del Santo avrebbe svelato le proprie carte troppo presto: “Non mi piace, non la vedo sincera. Salta fuori come un fungo ogni qual volta esce fuori una telecamera, non ha interesse sulla nostra vita se non a mettere un po’ di zizzania”.

Per Estefanía Bernal la sua compagna di viaggio starebbe totalmente sbagliando a parlare dietro con le altre persone mentre potrebbe facilmente avere un confronto faccia a faccia per evitare dei problemi o fraintendimenti. Blind condivide più o meno lo stesso pensiero di Estefanía e Roberta: “Se hai un problema con me o con il gruppo, prendimi da parte e parlaci. Vivere con una persona che mette zizzania e fa litigare la gente non mi piace“.

Le parole di Lory Del Santo

Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo, ammette di non avere problemi con gli altri naufraghi ma non riesce a difendere nel modo più opportuno la sua compagna, con Ilary Blasi che si scherza anche sopra. Per questo motivo, come riporta testualmente il sito “The Social Post“, l’attrice prende la parola: “Se si parla quando ci sono le telecamere non va bene perché ti vuoi far vedere, se si parla quando non ci sono le telecamere vuol dire che complotti. Se non parli, vuol dire che non ti esprimi e quindi ti nascondi: è impossibile sapere come comportarsi. Oggi ho chiesto a tutti: datemi degli indizi su come mi devo comportare, e io lo farò”.

L’opinionista Vladimir Luxuria però pare essere poco convinta dalle parole di Lory, affermando che da ex vincitrice de “L’isola dei famosi” dovrebbe già conoscere più o meno tutte le dinamiche del gioco e quindi è molto meno smarrita di quanto vuole far apparire.