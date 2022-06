L’isola dei famosi, il favorito a pochi giorni dalla finale

Ascolta questo articolo

I telespettatori sono in spasmodica attesa per la diretta finale de “L’isola dei famosi“, che andrà in onda su Canale 5 nella giornata del 27 giugno. Una puntata diventata leggermente amara a causa dell’addio di Edoardo Tavassi, che ha dovuto abbandonare l’Honduras durante la semifinale a causa di un infortunio al ginocchio.

I naufraghi rimasti in Honduras sono: Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Tra essi ci sono molti volti che sono entrati a gara in corso, mentre quelli che hanno passato svariati mesi a patire la fame sono Carmen, Nick e Nicolas.

Il favorito secondo i bookmakers

Partendo dal sito della “Snai“, il netto favorito per portarsi a casa il primo posto è Nicolas Vaporidis (quotato a 1,30 volte la posta), seguito da Carmen Di Pietro (3,50). Totalmente distaccati Marialaura De Vitis e Luca Daffrè (entrambi a 10), mentre chiudono la classifica Mercedesz Henger e Nick Luciani (15).

Leggermente diverse le quoote da parte della “Sisal“, ma il favorito resta sempre Nicolas a (1,30) che si contenderà il primo posto con Carmen (4,50). Chiudono la classifica Nick Luciani (a 12,00), Luca Daffrè e Marialaura De Vitis (16,00), mentre Mercedesz viene quotata a 25 volte la posta.

Più o meno anche gli altri siti, con una lievissima differenza di quote, danno Nicolas e Carmen come i netti favoriti di questa edizione del reality mentre gli altri, almeno sulla carta, hanno pochissime possibilità di contendersi il titolo di vincitore de “L’isola dei famosi”.

Un pensiero condiviso anche da alcuni ex naufraghi come Guendalina che, intervistata dal sito “Fanpage“, ha dichiarato: “La vittoria verrà contesa tra Nicolas e Carmen e va bene, ci stava. Ma sognavamo una finale con me, Edoardo, Alessandro, Nicolas e Carmen. Gli altri, con tutto il bene che posso volergli, sono arrivati dopo e non meritavano quanto noi”.