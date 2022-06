L’isola dei famosi, il direttore di Canale 5 felice per gli ascolti registrati: "Ha dato leggerezza al prime-time"

Ascolta questo articolo

Le venticinque puntate de “L’isola dei famosi“, condotte da Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, hanno soddisfatto sia i vertici Mediaset che i telespettatori da casa. Sin da subito i fan hanno notato un’ottima sintonia da parte dei tre conduttori, e grazie alla loro ironia e leggerezza sono riusciti a portare dei momenti di sano divertimenti a coloro che guardavano il programma.

Guardando ai numeri, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri con un comunicato pubblicato sul sito “Qui Mediaset“, in cui è possibile trovare notizie e video relativi ad attività ed eventi legati all’azienda, ha rivelato tutta la sua felicità per i risultati ottenuti dal reality.

Il comunicato stampa da parte di Mediaset

La nota inizia mettendo in primo piano i dati registrati durante la diretta della finale, ove “L’isola dei famosi” è il leader della serata con 2.575.000 milioni di telespettatori e uno share del 23.3%. La proclamazione da vincitore di Nicolas Vaporidis, avvenuta circa alle 01:20 del mattino, è arrivato a toccare il 38.8% di share.

L’edizione in totale ha invece ottenuto una media del 19.2% di share (il picco è stato registrato durante la prima diretta con 3.236.000 di telespettatori e il 23,26%) e del 20.45% di share attiva. Tra i più giovani, precisamente nella fascia dei 13 ai 34 anni, ha registrato una media del 26.65%, mentre tra i 15 ed i 19 enni ha superato il 30% di share.

Il comunicato di Giancarlo Scheri

Dopo i dati, il direttore ha voluto ringraziare tutto lo staff per il successo ottenuto: “La sedicesima edizione de L’isola dei famosi, con i suoi 25 appuntamenti ha dato linfa e leggerezza al prime-time della stagione primaverile di Canale 5. Serate condotte con polso e ironia da un’ottima Ilary Blasi, con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e il brillante Alvin da Cayo Cochinos. Una produzione-monstre realizzata grazie all’impeccabile regia di Roberto Cenci e alle tante professionalità autorali e produttive Mediaset e Banijay Italia messe in campo, alle quali – insieme al cast degli isolani – va la calorosa gratitudine di tutta la rete. Un bilancio più che attivo, che comprende la costante attenzione di media e social, come le tante declinazioni dello show sulle reti Mediaset”.

Un comunicato che sembra confermare la diciasettesima edizione de “L’isola dei famosi” ove, salvo clamorosi colpi di scena, alla conduzione dovrebbe esserci ancora Ilary Blasi. Il futuro lavorativo di Nicola Savino invece pare essere molto lontano da Mediaset, dal momento che secondo i rumor avrebbe già trovato un accordo per condurre lo storico “Music Farm” su TV8 del gruppo Sky Italia.