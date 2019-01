L’Isola dei Famosi: il daytime si sblocca e arrivano i primi problemi per Paolo Brosio e Grecia Colmenares

In questi giorni molti telespettatori si sono chiesti che fine hanno fatto i naufraghi di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“. Infatti, sui canali di Mediaset, sono state mostrate, per giorni, le stesse immagini. Per questo motivo, fin da giovedì, durante la messa in onda della prima puntata, sui naufraghi non abbiamo mai avuto notizie.

Le trasmissioni come “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” hanno parlato spesso de “L’Isola dei Famosi“, ma le uniche immagini che hanno mostrato sono quelle di “Villa Transito“. Le battute viste, come quella di Riccardo Fogli su Grecia Colmenares o Paolo Brosio che corre a spiare Taylor Mega mentre si mette la crema sul lato B sono state mandate in loop fino a due giorni fa.

Lo “sblocco” e il primo daytime

Finalmente nella giornata del 28 gennaio va in onda il primo daytime, e le sorprese non sono mancate. Ad aprire le danze è l’inviato Alvin, che ha parlato del comportamento dei naufraghi in questi giorni. Il primo a essere stato messo sott’occhio è Paolo Brosio, poiché gli altri lo compevolizzano di andare solo a pesca, per di più arriva con un bottino sempre molto magro.

La seconda naufraga nel ciclone è Grecia Colmenares. Quest’ultima infatti è stata attaccata dai suoi compagni di viaggio per aver fatto pipì vicino alla capanna che il gruppo utilizza per dormire e ripararsi dalla pioggia. I naufraghi quindi hanno voluto parlare alla ragazza invitandola a fare i suoi bisogni in un posto più lontano.

In questa edizione ci sono anche i galeotti, che sono i finalisti di “Saranno Isolani“. Questi quattro ragazzi sconosciuti sono guidati dalla vip Marina La Rosa, che ha il compito di far rispettare alcune regole. Purtroppo, Yuri e Jhon non hanno seguito alla lettera gli ordini, e per questo motivo la loro razione di riso è stata dimezzata.