In pochissimo tempo ha suscitato tantissima simpatia nei confronti del suo pubblico, grazie al suo carisma e alla sua proverbiale capacità di farsi amare. Parliamo di Tommaso Zorzi; il ragazzo, reduce dalla sua ultima vittoria al “Grande Fratello Vip”, si ritrova oggi a vestire i panni di opinionista del reality show capitanato da Ilary Blasi “L’isola dei Famosi“, ricoprendo il suo ruolo nel migliore dei modi.

Da sempre noto per non aver peli sulla lingua, Zorzi non teme di dover dire cose poco gradite ai suoi interlocutori, decidendo di esprimere liberamente i suoi pensieri, a prescindere dal contesto o dal tema di discussione. Non ha mai fatto mistero Tommy che il suo personaggio preferito nell’isola in Honduras è sempre stato Gilles Rocca, ma sembra che da qualche puntata a questa parte qualcosa sia cambiato.

Il commento di Tommy alla scelta di Gilles

Durante la scorsa puntata Gilles si sarebbe dovuto sottoporre alla prova ricompensa con Francesca Lodo, un semplice bacio sott’acqua con la ragazza per vincere un ghiotto piatto di pasta alla amatriciana. Di tutta risposta e con sorpresa in studio Gilles decide di rifiutare la prova del bacio, affermando che sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti della sua ragazza, Miriam Galanti.

Numerose sono state le insistenze della padrona di casa: “Dai Gilles, ti prego. È un bacio a stampo. Stiamo giocando. Dai! Ma Miriam non è gelosa“, ma Rocca sembra inamovibile a riguardo: “Ma Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa. Sono io che non ce la faccio. Mi spiace. Io se non ho un copione non so recitare e non sono un bravo attore“.

Convinto forse di avere il microfono spento, Zorzi esclama una frase che i telespettatori sono riusciti a carpire: “È insopportabile“. Sembra dunque che la simpatia che Zorzi ha provato fino ad ora per Gilles sia finita? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo, aspettando che Tommy possa confermare o smentire quanto intuito da molti.