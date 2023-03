L’isola dei famosi, il cast e le prime critiche: "Un concorrente che puzza troppo è stato escluso"

Mancano pochissime settimane per la finale del “Grande Fratello Vip”, per questo motivo in casa Mediaset stanno già programmando la prossima edizione de “L’isola dei famosi“, che dovrebbe iniziare proprio la settimana successiva al reality condotto da Alfonso Signorini.

Prima di aprire le danze ci sarà la tanto attesa intervista di Ilary Blasi a “Verissimo” dalla sua amica Silvia Toffanin. Qui, oltre a parlare della sua avventura nel programma di Canale 5, quasi sicuramente svelerà al pubblico per la prima volta alcuni dettagli sulla rottura con Francesco Totti.

Il cast de “L’isola dei famosi” e le prime critiche

Nel cast, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, ci saranno Alessandro Cecchi Paone e il sui giovane fidanzato Simone Antolini; Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina di ‘The Voice of Italy’), Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini (fratello di Luca concorrente del ‘GF Vip’), Helena Prestes, Fiore Argento, le sorelle Elga e Serena Enardu, il modello Cristopher Leoni, la “Miss Mondo” Claudia Motta, l’ex opinionista di “Pomeriggio Cinque” Gian Maria Sainato e infine Marco Predolin. Come opinionisti ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras sarà Alvin.

Inizialmente si è parlato di una presunta presenza di un cantante napoletano nel cast de “L’isola dei famosi”, ma a quanto pare sono stati gli stessi concorrenti a ribellarsi per la sua presenza che è saltata. Come riportato testualmente dal settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, l’artista in questione avrebbe un problema di sudorazione.

“Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede” si legge sulla rivista ove poi viene aggiunto: “Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual“.