Dopo le voci e le indiscrezioni sulla nuova edizione de “L’isola dei famosi” il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali ha pubblicato la fotografia dei concorrenti, composti quest’anno dai singoli e dalle coppie, che faranno parte del cast del reality show condotto da Ilary Blasi insieme all’inviato in Honduras Alvin ed i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino dal 21 marzo su Canale 5.

Partendo dal nome dei singoli ci saranno: Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic (all’anagrafe Jovana Svonja), Ilona Staller (conosciuta con il nome d’arte di Cicciolina), Floriana Secondi, Estefania Bernal, Roger Balduino, Roberta Morise, Marco Melandri e Blind (all’anagrafe Franco Rujan). Nel cast, almeno secondo le indiscrezioni iniziali, doveva far parte anche Matilde Brandi, come riportato dalle indiscrezioni, ma al momento non risulta tra i concorrenti.

Per le coppie, che è la verità novità di questa edizione de “L’isola dei famosi”, ci sono: Guendalina ed Edoardo Tavassi (fratello e sorella), Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzati), I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodríguez (Il padre e il fratello di Belén), Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (mamma e figlio) e infine Clemente Russo e Laura Maddaloni (marito e moglie).

Come per ogni edizione di qualsiasi reality show, non mancano i commenti negativi: “Grande Fratello Vip… e non si conosce nessuno… L’isola dei famosi… di famoso non c’è nessuno. Siamo a corto di personaggi conosciuti” e quelli entusiastici: “Cioè Cicciolina, Carmen Di Pietro, Floriana Secondi, Guendalina Tavassi e Lory Del Santo… si volta alto in questa edizione”.

I concorrenti, che piacciono o meno al pubblico, sono questi e almeno nella parte iniziale non dovrebbero esserci dei dietrofront clamorosi (salvo infortuni, cosa purtroppo non rara nel reality ambientato in Honduras). Per questo motivo ci si dovrà prestare attenzione anche agli ingressi futuri che verranno scelti in seguito dalla rete.