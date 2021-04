"L’isola dei famosi", il caso degli auricolari per mandare al televoto Fariba Tehrani

Per il momento Fariba Tehrani, una delle concorrenti di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi, non si è ancora integrata con il gruppo. Tra i più agguerriti nei confronti della italopersiana troviamo Valentina Persia e Ubalndo Lanzo, che in queste settimane non hanno utilizzato giri di parole per lanciare delle frecciatine.

Nonostante questo Fariba può godere della stima di Giulia Salemi che, insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, cercano in tutti i modi di salvarla da ogni nomination, tra cui l’ultima contro Vera Gemma. Per questo motivo, anche se manca ancora del tempo per la finale, si candida per essere una delle prime naufraghe a poter arrivare fino in fondo.

Possibile complotto nei confronti di Fariba Tehrani

Intanto sui social, e poi riportato dal sito “Bigodino“, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione di Giulia Salemi. A quanto pare i naufraghi si sarebbero accordati, con un piano piuttosto ingegnoso, per far capire agli altri di dover mandare al televoto Fariba.

“Secondo questa fonte sarebbe in atto una specie di complotto per tagliare fuori Fariba dal reality”, riporta il portale che poi aggiunge: “L’amico di Giulia ha messo in evidenza un particolare davvero sconcertante: ognuno dei concorrenti che ha fatto il nome di Fariba, ha subito dopo appoggiato l’auricolare sulla foto della stessa, facendo capire chiaramente chi avessero votato al naufrago successivo”. Oltre alle parole vengono pubblicate anche delle immagini, ove vediamo due dei naufraghi appoggiare l’auricolare sulla foto di Fariba.

Ovviamente ora è molto complesso fare delle ipotesi su questa vicenda, ma sembra difficile che possa trattarsi di una pura casualità. Sicuramente stasera, nella sedicesima puntata de “L’isola dei famosi” in cui ritorna nuovamente in diretta, la moglie di Francesco Totti potrebbe indagare su questo possibile complotto mostrando ai naufraghi le foto e le clip a loro disposizione.