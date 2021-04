"L’isola dei famosi", il bacio tra Ignazio Moser e Francesca Lodo: la reazione di Cecilia Rodríguez

Finalmente, dopo alcuni problemi logistici, Ignazio Moser è sbarcato in Honduras per diventare ufficialmente concorrente de “L’isola dei famosi” e dare così manforte alla squadra dei primitivi. Si tratta di uno dei nomi più attesi di questa quindicesima edizione, e in molti sperano che possa riuscire a creare qualche situazione interessante.

Negli studi di Canale 5 è presente, come rivelato tra l’altro dalle anticipazioni, Cecilia Rodríguez, la fidanzata di Ignazio Moser, che molto probabilmente potrebbe tornare nelle vesti di ospite anche nelle prossime settimane per poter sostenere il suo ragazzo.

Il bacio e la gelosia di Cecilia Rodríguez

Molto probabilmente gli autori, nelle prossime settimane, testeranno l’amore di Ignazio e Chechu con delle prove molto ‘hot’. Infatti proprio nella puntata del 29 aprile lo sportivo si è reso protagonista della prova ricompensa di cui si è rifiutato Gilles Rocca, che consisteva di dare un bacio in apnea a Francesca Lodo per vincere un piatto di spaghetti all’amatriciana.

Ignazio Moser non si tira indietro e accetta quasi subito di stare al gioco prendendo così parte alla prova ricompensa. Ovviamente il tutto viene svolto sotto gli occhi di Cecilia che lo avvisa di non metterci la lingua, mentre Ilary Blasi stuzzicandola dichiara: “Se deve baciare, deve baciare, non dirgli di no, ricorda che mi devi un favore, sono io che vi ho fatto incontrare! Secondo te accetterà?”.

Va detto che la sorella di Belén prova a prenderla con filosofia lanciando allo stesso tempo un avviso al suo fidanzato: “Certo! Ma prima di partire gli ho detto che ogni sua azione ha una conseguenza. Mi raccomando, le lingue a posto. Meglio avvisare”. I protagonisti della puntata quindi sono stati loro, siccome spesso si è parlato della loro storia d’amore e di come si sono conosciuti durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta proprio da Ilary Blasi.